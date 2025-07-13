«Не смогла досмотреть». Сафина эмоционально высказалась о финале Швёнтек — Анисимова

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина отреагировала на результат финала Уимблдона-2025. В матче за титул полька Ига Швёнтек уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.

«Ох, ребята! Я, если честно, не смотрела. Выключила в первом сете при счёте 5:0. Больше не смогла смотреть. Мне было очень грустно, тяжело. В какой-то степени иногда понимала состояние Аманды. Но Ига молодец, она, конечно, большой чемпион. Аманде хочется пожелать, чтобы она действительно не расстраивалась. Уверена, если бы ей кто-то сказал за неделю до Уимблдона, что она будет в финале, не думаю, что она от этого бы отказалась. Но результат, да, иногда бывают такие поражения, когда не твоё, не твой день, ты играешь ужасно, ничего не получается, ты играешь ужасно, соперница не даёт тебе вздохнуть. Главное, правда, не вешать нос, не расстраиваться, двигаться дальше», — сказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

Отметим, что Швёнтек впервые в карьере выиграла Уимблдон. Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».