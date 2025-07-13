Турсунов сделал детальный прогноз на мужской финал Уимблдона-2025

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов выбрал фаворита в финале Уимблдона-2025 между первой ракеткой мира Янником Синнером и вторым номером рейтинга Карлосом Алькарасом и сделал прогноз по счёту.

«Женский финал уже прошёл, можно сказать – пролетел. Будем надеяться, что мужской будет чуть-чуть подлиннее. Правда, мне не очень хочется, чтобы был пятый сет. Мой предикт был, что Синнер победит – 3:1, с двумя тай-брейками», — сказал Турсунов в телеграм-канале BB Tennis.

Начало матча запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи Синнер — Алькарас.

Теннисисты также встречались в финале «Ролан Гаррос» — 2025, победу в пяти сетах одержал Алькарас, отыгравшись с 0-2 по сетам.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).