«Собственность Швёнтек». Организаторы Уимблдона подарили полотенце чемпионке турнира
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24-летняя польская теннисистка, четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек получила именное полотенце за победу на Уимблдоне. В решающем матче турнира она одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
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|3
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|0
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|6
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Собственность Иги Швентёк, чемпионки Уимблдона», — написано на полотенце.
Ига Швёнтек стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Отметим, что представительница Польши стала третьей теннисисткой в Открытую эру, выигравшей все свои первые шесть финалов турниров «Большого шлема».
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