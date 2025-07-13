«Собственность Швёнтек». Организаторы Уимблдона подарили полотенце чемпионке турнира

24-летняя польская теннисистка, четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек получила именное полотенце за победу на Уимблдоне. В решающем матче турнира она одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0.

«Собственность Иги Швентёк, чемпионки Уимблдона», — написано на полотенце.

Ига Швёнтек стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Отметим, что представительница Польши стала третьей теннисисткой в Открытую эру, выигравшей все свои первые шесть финалов турниров «Большого шлема».