Стали известны итоги опроса «Чемпионата» о победителе Уимблдона-2025 у мужчин

Сегодня, 13 июля, состоится финальный матч на Уимблдоне-2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул сыграют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. Начало матча запланировано на 18:00 мск.

11 июля «Чемпионат» запустил опрос: «Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?»

По результатам голосования читатели «Чемпионата» выбрали фаворитом на победу в финале Уимблдона-2025 Карлоса Алькараса, отдав ему более 61% голосов. Синнер получил чуть менее 39% голосов соответственно.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).