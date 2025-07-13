Шувэй/Остапенко — Кудерметова/Мертенс: история личных встреч перед финалом Уимблдона-2025

Сегодня, 13 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) состоится женский парный финал Уимблдона-2025. За титул поспорят Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия) и Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия).
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Се Шувэй/Елена Остапенко — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс. Начало финального поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Кудерметовой и Мертенс. Они одержали победу над Се Шувэй и Остапенко два месяца назад в 1/8 финала грунтового турнира в Риме— 7:5, 6:2.
Матчи на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующими победителями соревнований в женском парном разряде являются чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд.
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