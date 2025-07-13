Вихлянцева назвала фаворита мужского финала Уимблдона-2025 между Синнером и Алькарасом

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о финале Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира Янником Синнером и вторым номером рейтинга Карлосом Алькарасом.

Начало матча запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи Синнер — Алькарас.

«Десерт турнира. Матч, который ждали все, — Янник Синнер против Карлоса Алькараса. Вы удивлены? Я нет. Конечно, хотелось бы, чтобы Новак сразился за свой 25-й «Шлем». Но эти парни, они далеки, они очень сильны. Я думаю, для Янника Синнера очень важно выиграть этот турнир, выиграть свой дебютный Уимблдон и приблизиться к Карлосу в этом отставании по титулам на ТБШ. Сейчас у Карлоса уже пять, а у Янника три. Конечно, разница четыре-пять лучше, чем три-шесть. Ещё я посмотрела интервью Даррена Кэхилла, тренера Янника, он сказал, что пятисетовые матчи делают их сильнее. Они очень важны для этих парней. То есть они выбирают турниры «Большого шлема», чтобы тренироваться? Ну, это очень круто. А мы разве против? Мы хотим посмотреть нереальный теннис. Думаю, так и будет, но Янник Синнер для меня фаворит», — сказала Вихлянцева в телеграм-канале BB Tennis.

Теннисисты также встречались в финале «Ролан Гаррос» — 2025, победу в пяти сетах одержал Алькарас, отыгравшись с 0-2 по сетам.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).