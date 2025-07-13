Билли Джин Кинг опубликовала совместное фото с Джоном Макинроем

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте), легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг опубликовала совместное фото с бывшей первой ракеткой мира Джоном Макинроем.

«Возможно, у нас есть разногласия, но я всегда буду уважать эту легенду. Спасибо за веселье и наследие, Джон», — написала Кинг на своей странице в социальных сетях.

Билли Джин Кинг и Джон Макинрой вместе посетили финал Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. В матче за титул полька Ига Швёнтек уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.