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Швёнтек — первая теннисистка, побеждавшая в финалах ТБШ и WTA-1000 со счётом 6:0, 6:0

Швёнтек — первая теннисистка, побеждавшая в финалах ТБШ и WTA-1000 со счётом 6:0, 6:0
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Четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала первой теннисисткой, которая смогла одержать «сухие» победы в финалах турниров «Большого шлема» и категории WTA-1000 со счётом 6:0, 6:0, сообщает статистический портал Opta.

Вчера Швёнтек разгромила американку Аманду Анисимову счётом 6:0, 6:0 и выиграла первый Уимблдон в карьере.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Также Швёнтек стала первой теннисисткой с 1990 года, одержавшей победы как минимум в двух финалах турниров WTA со счётом 6:0, 6:0. Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для «Карьерного шлема» ей не хватает победы на Australian Open.

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