Швёнтек — первая теннисистка, побеждавшая в финалах ТБШ и WTA-1000 со счётом 6:0, 6:0

Четвёртая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала первой теннисисткой, которая смогла одержать «сухие» победы в финалах турниров «Большого шлема» и категории WTA-1000 со счётом 6:0, 6:0, сообщает статистический портал Opta.

Вчера Швёнтек разгромила американку Аманду Анисимову счётом 6:0, 6:0 и выиграла первый Уимблдон в карьере.

Также Швёнтек стала первой теннисисткой с 1990 года, одержавшей победы как минимум в двух финалах турниров WTA со счётом 6:0, 6:0. Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для «Карьерного шлема» ей не хватает победы на Australian Open.