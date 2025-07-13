Стало известно, сколько стоил самый дорогой билет на женский финал Уимблдона-2025
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Вчера, 12 июля, состоялся финальный поединок Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. Самый дорогой билет на матч обошёлся зрителям в £ 315 (33 200 рублей). Самый дешёвый — £ 240 (25 300 рублей).
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
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4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
В решающем матче турнира представительница Польши Ига Швёнтек одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0. Отметим, что встреча длилась 57 минут.
Ига Швёнтек стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Отметим, что представительница Польши стала третьей теннисисткой в Открытую эру, выигравшей все свои первые шесть финалов турниров «Большого шлема».
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