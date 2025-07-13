«Играл с ним на Уимблдоне-2022. Он был невероятно хорош». Иснер — о фаворите финала

Американский теннисист Джон Иснер выбрал первую ракетку мира Янника Синнера фаворитом финала Уимблдона-2025 против второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса.
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Начало матча запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи Синнер — Алькарас.
«Думаю, что Алькарас является фаворитом букмекеров. Но я выбираю в качестве фаворита Синнера. У меня есть опыт игры с этим парнем на Уимблдоне в 2022 году. И тогда он был просто невероятно хорош на траве. И вот, спустя три года, он стал ещё лучше как игрок. Думаю, трава может стать его сильнейшим покрытием», — сказал Иснер в подкасте Nothing Major.
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).
- 13 июля 2025
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