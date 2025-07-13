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Джек Сок сделал прогноз на мужской финал Уимблдона-2025

Джек Сок сделал прогноз на мужской финал Уимблдона-2025
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Олимпийский чемпион 2016 года в миксте американский теннисист Джек Сок поделился ожиданиями от финала Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул встретятся лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Если у Янника всё будет в порядке с рукой от начала и до конца, я считаю, что он должен победить. Но не думаю, что это будет комфортный для него матч. Думаю, это будет битва», — сказал Джек Сок в эфире подкаста Nothing Major.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).

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