Джек Сок сделал прогноз на мужской финал Уимблдона-2025

Олимпийский чемпион 2016 года в миксте американский теннисист Джек Сок поделился ожиданиями от финала Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул встретятся лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.
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«Если у Янника всё будет в порядке с рукой от начала и до конца, я считаю, что он должен победить. Но не думаю, что это будет комфортный для него матч. Думаю, это будет битва», — сказал Джек Сок в эфире подкаста Nothing Major.
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).
- 13 июля 2025
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