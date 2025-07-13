Куэрри объяснил, почему хочет победы Синнера в финале Уимблдона-2025 против Алькараса

Бывший американский теннисист Сэм Куэрри высказался о финале Уимблдона-2025 между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и вторым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

Начало матча запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи Синнер — Алькарас.

«Я хочу, чтобы Синнер победил, чтобы просто сравнять это соперничество по победам на «Шлемах». Чтобы добавить ещё больше бензина в этот их огонь.

Думаю, он собирается показать миру: да, я проиграл тот разрушительный финал «Ролан Гаррос», но я так силён психологически, я вернулся, я здесь. Думаю, он действительно хочет этого. И его главная мотивация доказать людям, что тот финал его не прибил», — сказал Сэм Куэрри в эфире подкаста Nothing Major.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).