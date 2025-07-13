Иснер: думаю, Синнер убьёт дракона Алькараса в финале Уимблдона

Экс девятая ракетка мира американец Джон Иснер считает, что первый номер мирового рейтинга Янник Синнер станет чемпионом Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул его соперником будет вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

«Он [Синнер] получил в финале парня, который был его криптонитом. Так что это шанс для Янника оставить это в прошлом, как бы убить дракона Карлоса Алькараса. Думаю, Синнер сделает это сегодня», — сказал Иснер в эфире подкаста Nothing Major.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.