Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иснер: думаю, Синнер убьёт дракона Алькараса в финале Уимблдона

Иснер: думаю, Синнер убьёт дракона Алькараса в финале Уимблдона
Комментарии

Экс девятая ракетка мира американец Джон Иснер считает, что первый номер мирового рейтинга Янник Синнер станет чемпионом Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул его соперником будет вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Он [Синнер] получил в финале парня, который был его криптонитом. Так что это шанс для Янника оставить это в прошлом, как бы убить дракона Карлоса Алькараса. Думаю, Синнер сделает это сегодня», — сказал Иснер в эфире подкаста Nothing Major.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Надаль и Федерер трижды кряду бились за титулы «РГ» и Уимблдона. Повторить такое нереально
Надаль и Федерер трижды кряду бились за титулы «РГ» и Уимблдона. Повторить такое нереально
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android