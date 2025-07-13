Янник Синнер — Карлос Алькарас: история противостояния перед финалом Уимблдона

Сегодня, 13 июля, состоится финальный матч на Уимблдоне-2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул сыграют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Счёт личных встреч в официальных матчах — 9-4 в пользу Алькараса (1-0 на траве в пользу Синнера). Карлос одержал три волевые победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). Янник же в предыдущий раз выигрывал у него в Пекине-2024 — тогда они встретились в полуфинале (7:6, 6:1). В этом сезоне они успели встретиться в финале «Мастерса» в Риме, где Алькарас победил со счётом 7:6, 6:1, отыграв двойной сетбол на своей подаче в концовке первой партии, и в эпическом финале «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2), уйдя с тройного матчбола на своей подаче и подаче итальянца на матч в четвёртом сете. Что касается победы Синнера на траве, то она была в 1/8 финала Уимблдона-2022 — 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.
- 13 июля 2025
-
14:00
-
13:52
-
13:43
-
13:27
-
13:19
-
13:08
-
13:00
-
12:56
-
12:55
-
12:44
-
12:36
-
12:33
-
12:25
-
12:00
-
12:00
-
11:49
-
11:40
-
11:40
-
11:27
-
11:23
-
11:00
-
10:58
-
10:54
-
10:42
-
10:41
-
10:31
-
10:24
-
10:17
-
10:11
-
10:03
-
10:00
-
09:56
-
09:46
-
09:30
-
02:13