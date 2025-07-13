Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Карлос Алькарас: история противостояния перед финалом Уимблдона

Янник Синнер — Карлос Алькарас: история противостояния перед финалом Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 июля, состоится финальный матч на Уимблдоне-2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул сыграют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Счёт личных встреч в официальных матчах — 9-4 в пользу Алькараса (1-0 на траве в пользу Синнера). Карлос одержал три волевые победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). Янник же в предыдущий раз выигрывал у него в Пекине-2024 — тогда они встретились в полуфинале (7:6, 6:1). В этом сезоне они успели встретиться в финале «Мастерса» в Риме, где Алькарас победил со счётом 7:6, 6:1, отыграв двойной сетбол на своей подаче в концовке первой партии, и в эпическом финале «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2), уйдя с тройного матчбола на своей подаче и подаче итальянца на матч в четвёртом сете. Что касается победы Синнера на траве, то она была в 1/8 финала Уимблдона-2022 — 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Надаль и Федерер трижды кряду бились за титулы «РГ» и Уимблдона. Повторить такое нереально
Надаль и Федерер трижды кряду бились за титулы «РГ» и Уимблдона. Повторить такое нереально
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android