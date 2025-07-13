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Стало известно, кто будет судить финал мужского Уимблдона-2025

Стало известно, кто будет судить финал мужского Уимблдона-2025
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Судья Элисон Хьюз обслужит финальный матч Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира Янником Синнером и вторым номером рейтинга Карлосом Алькарасом, сообщил в соцсети X (ранее Twitter) журналист Михал Самульский.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Начало матча запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи Синнер — Алькарас.

«Элисон Хьюз будет главным судьёй финала мужского одиночного разряда между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

Она является судьёй с золотым значком с 2003 года и судила 22 финала турниров «Большого шлема», включая один финал мужского одиночного разряда (Открытый чемпионат США 2018 года)», — написал Самульский.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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