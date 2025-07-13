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Тренер Синнера уклонился от вопроса о приёме игроком обезболивающих

Тренер Синнера уклонился от вопроса о приёме игроком обезболивающих
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Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, не стал отвечать на вопрос, принимает ли теннисист обезболивающие перед финалом Уимблдона-2025 из-за травмы локтя.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Во время матча четвёртого круга Уимблдона против Григора Димитрова Синнер поскользнулся и получил травму локтя, после чего ему потребовалась медицинская помощь.

«Мы справляемся. Локоть становится лучше с каждым днём.

Когда ты на корте, во время матча, даже сложно понять, что происходит. Мы сделали МРТ и несколько тестов. Он хорошо справляется и сосредоточен на том, что может делать. Принимает ли Янник обезболивающие? Я бы предпочёл не вдаваться в подробности», — приводит слова Ваньоцци Daily Express.

Начало матча Синнер — Алькарас запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи Синнер — Алькарас.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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