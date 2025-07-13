Тренер Синнера уклонился от вопроса о приёме игроком обезболивающих

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, не стал отвечать на вопрос, принимает ли теннисист обезболивающие перед финалом Уимблдона-2025 из-за травмы локтя.
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Во время матча четвёртого круга Уимблдона против Григора Димитрова Синнер поскользнулся и получил травму локтя, после чего ему потребовалась медицинская помощь.
«Мы справляемся. Локоть становится лучше с каждым днём.
Когда ты на корте, во время матча, даже сложно понять, что происходит. Мы сделали МРТ и несколько тестов. Он хорошо справляется и сосредоточен на том, что может делать. Принимает ли Янник обезболивающие? Я бы предпочёл не вдаваться в подробности», — приводит слова Ваньоцци Daily Express.
Начало матча Синнер — Алькарас запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи Синнер — Алькарас.
- 13 июля 2025
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