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Гилберт — о Швёнтек: не помню, когда кто-то выигрывал ТБШ без матчей с теннисистами топ-10

Гилберт — о Швёнтек: не помню, когда кто-то выигрывал ТБШ без матчей с теннисистами топ-10
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле американский теннисист Брэд Гилберт высказался о турнирном пути Иги Швёнтек к чемпионству на Уимблдоне-2025.

Вчера Швёнтек разгромила 12-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову счётом 6:0, 6:0 и выиграла первый Уимблдон в карьере.

«Безумие. Статистика Иги на этом Уимблдоне: самые высокорейтинговые соперницы: Самсонова – 19-я, Анисимова – 12-я. Не припомню, когда последний раз кто-то выигрывал турнир «Большого шлема», не встретившись ни с одним игроком топ-10», – написал Гилберт в социальной сети Х.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для «Карьерного шлема» ей не хватает победы на Australian Open.

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