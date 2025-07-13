Гилберт — о Швёнтек: не помню, когда кто-то выигрывал ТБШ без матчей с теннисистами топ-10
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле американский теннисист Брэд Гилберт высказался о турнирном пути Иги Швёнтек к чемпионству на Уимблдоне-2025.
Вчера Швёнтек разгромила 12-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову счётом 6:0, 6:0 и выиграла первый Уимблдон в карьере.
«Безумие. Статистика Иги на этом Уимблдоне: самые высокорейтинговые соперницы: Самсонова – 19-я, Анисимова – 12-я. Не припомню, когда последний раз кто-то выигрывал турнир «Большого шлема», не встретившись ни с одним игроком топ-10», – написал Гилберт в социальной сети Х.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
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4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для «Карьерного шлема» ей не хватает победы на Australian Open.
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