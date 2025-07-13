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Матс Виландер сравнил игру Медведева и Синнера на травяном покрытии

Матс Виландер сравнил игру Медведева и Синнера на травяном покрытии
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер оценил шансы итальянца Янника Синнера выиграть титул престижного турнира на травяном покрытии.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Станет ли Янник Синнер великим игроком на траве или нет? Теперь у нас есть ответ: Синнер будет бороться за титул на Уимблдоне каждый год. Как и Даниил Медведев, Янник выиграл всё с большим трудом. Но у россиянина есть границы в игре на этом покрытии, чего нельзя сказать об итальянце», — приводит слова Виландера L'equipe.

Сегодня, 13 июля, Синнер сыграет в финале Уимблдона-2025. Его соперником станет вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

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