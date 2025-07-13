Тарпищев: Мирра Андреева по классу игры должна побеждать всех, кроме Соболенко и Швёнтек

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025.

«Я считаю, что Андреева по классу игры сейчас должна побеждать всех, кроме Соболенко и Швёнтек. Это если идеализировать игру. При этом она может, конечно, обыграть и Соболенко, и Швёнтек, такое уже было. По лучшим матчам Мирра сейчас, на мой взгляд, третья-четвёртая в рейтинге, а по итоговому рейтингу года в пятёрке она точно должна быть.

Думаю, что, если бы не парный матч, в котором она и Диана Шнайдер три сета боролись с Анной Калинской и румынкой Сораной Кырстей, Мирра бы прошла в одиночке дальше. Пара была неприятно нагруженной, много нервов ушло. А так, считаю, Андреева не слабее ни Анисимовой, ни Бенчич», — сказал Тарпищев в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, Мирра Андреева на Уимблдоне-2025 дошла до стадии 1/4 финала, где проиграла швейцарской спортсменке олимпийской чемпионке Белинде Бенчич со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). В парном разряде Мирра с Дианой Шнайдер проиграли на стадии третьего круга соотечественнице Анне Калинской и румынке Соране Кырсте (6:4, 6:7 (3:7), 1:6).