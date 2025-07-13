«Я переживаю очень трудный период». Бадоса не смогла продолжить матч выставочного турнира

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла продолжить матч с Джессикой Бузас Манейро в рамках выставочного турнира Кубка Короля, который прошёл в Уэльве (Испания) на хардовом покрытии. Бадоса выиграла первый сет со счётом 7:6, но не смогла продолжить поединок.

«Я отдала все силы в первом сете, но не смогу играть дальше. Прошу прощения у вас. Я путешествую по миру, и ваша поддержка для меня очень много значит. Я переживаю очень трудный период», — сказала Бадоса перед тем, как покинуть корт.

Ранее стало известно, что Паула Бадоса и грек Стефанос Циципас, занимающий 26-ю строчку мирового рейтинга ATP, расстались сразу после вылета с Уимблдона-2025. Об этом сообщило испанское издание Hola.com со ссылкой на источники, близкие к экс-паре.