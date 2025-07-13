Премьер-министр Польши выложил фото с пастой с клубникой в честь титула Швёнтек

Премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил Игу Швёнтек с победой на Уимблдоне-2025, опубликовав фото любимого блюда теннисистки. Ранее Ига призналась, что предпочитает пасту с клубникой.

Фото: страница Туска в социальных сетях

В финале Уимблдона-2025 Ига Швёнтек одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0. Отметим, что встреча длилась 57 минут.

Ига Швёнтек стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Отметим, что представительница Польши стала третьей теннисисткой в Открытую эру, выигравшей все свои первые шесть финалов турниров «Большого шлема».