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Один из лучших игроков в истории крикета опубликовал совместное фото с Федерером и Боргом

Один из лучших игроков в истории крикета опубликовал совместное фото с Федерером и Боргом
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Один из лучших игроков в истории крикета Сачин Тендулкар из Индии опубликовал совместное фото с Роджером Федерером и Бьорном Боргом с Уимблдона-2025.

«Что может быть слаще клубники со сливками на Уимблдоне? Только попасть в центр сэндвича из турниров «Большого шлема», — написал Тендулкар.

Борг — 11-кратный победитель турниров «Большого шлема», Федерер выигрывал ТБШ 20 раз. У шведа пять побед на Уимблдоне, у швейцарца — восемь.

Финал Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и вторым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом состоится сегодня, 13 июля. Начало матча запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи Синнер — Алькарас.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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