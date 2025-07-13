Экс-чемпионка Уимблдона поздравила Игу Швёнтек с победой на турнире

Чешская теннисистка 16-я ракетка мира Барбора Крейчикова поздравила с победой на Уимблдоне представительницу Польши Игу Швёнтек. В финале турнира полька одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0.

«Хорошо сработано, Аманда. Отличное выступление на Уимблдоне. Ига, поздравляю тебя с твоим шестым титулом «Большого шлема»!» — написала Крейчикова на своей странице в социальных сетях.

Ига Швёнтек стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Отметим, что сама Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона в прошлом сезоне.