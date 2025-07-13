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Посольства США и Польши устроили пари на финал Уимблдона-2025 между Швёнтек и Анисимовой

Посольства США в Варшаве и Польши в Вашингтоне устроили пари на исход финала Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде между полькой Игой Швёнтек и американкой Амандой Анисимовой.

Вчера Швёнтек разгромила американку Аманду Анисимову счётом 6:0, 6:0 и выиграла первый Уимблдон в карьере.

«Если победит Аманда Анисимова, руководитель отдела коммуникаций польского посольства должна съесть сэндвич с арахисовым маслом и желе.

Если победит Ига Швёнтек, представитель американского посольства попробует порцию уже знаменитых макарон с клубникой. Пусть победит самая сильная участница и самый крепкий желудок», — говорится в сообщении американского посольства в Польше на странице в соцсети Х.

24-летняя Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для «Карьерного шлема» ей не хватает победы на Australian Open.