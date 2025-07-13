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Джокович: думаю, что смогу выйти на оптимальный уровень к US Open

Джокович: думаю, что смогу выйти на оптимальный уровень к US Open
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём состоянии после завершения выступления на Уимблдоне-2025.

«Я скорее играл в статичной позиции, не слишком много двигался во время разминки. Но уже в середине первого сета появились более агрессивные движения, особенно на стороне моего форхенда, где мне приходилось толкаться. Именно тогда я почувствовал, что моё состояние ухудшается. На самом деле первые шесть или семь геймов прошли хорошо, но потом всё изменилось.

Я не думаю, что это надолго отдалит меня от кортов. К сожалению, в последнее время у меня были похожие травмы, но мне удавалось возвращаться относительно быстро. Я думаю, что смогу выйти на оптимальный уровень к US Open, чтобы играть на самом высоком уровне», — сказал Джокович в интервью Clay.

В субботу, 11 июля, в полуфинале Уимблдона-2025 38-летний Джокович потерпел поражение от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера — 3:6, 3:6, 4:6.

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