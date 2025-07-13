Шувэй/Остапенко — Кудерметова/Мертенс: Шувэй/Остапенко выиграли 1-й сет в финале Уимблдона

В эти минуты на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания) проходит женский парный финал Уимблдона-2025. В матче за титул играют Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия) и Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Се Шувэй/Елена Остапенко — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс. В первом сете победу одержали Се Шувэй/Елена Остапенко за 46 минут со счётом 6:3.
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Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Кудерметовой и Мертенс. Они одержали победу над Се Шувэй и Остапенко два месяца назад в 1/8 финала грунтового турнира в Риме— 7:5, 6:2.
Матчи на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующими победителями соревнований в женском парном разряде являются чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд.
- 13 июля 2025
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