Ига Швёнтек провела фотосессию с трофеем Уимблдона в королевской ложе

24-летняя польская теннисистка, четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек провела новую фотосессию с трофеем Уимблдона-2025. В решающем матче турнира она одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0.

Фото: Jordan Pettitt/Getty Images

Швёнтек появилась в сиреневом платье в королевской ложе Центрального корта Уимблдона. Далее по традиции Швёнтек предстоит посетить торжественный бал и станцевать с победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Отметим, что Швёнтек стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Отметим, что представительница Польши стала третьей теннисисткой в Открытую эру, выигравшей все свои первые шесть финалов турниров «Большого шлема».