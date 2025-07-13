Ига Швёнтек провела фотосессию с трофеем Уимблдона в королевской ложе

24-летняя польская теннисистка, четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек провела новую фотосессию с трофеем Уимблдона-2025. В решающем матче турнира она одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0.
Фото: Jordan Pettitt/Getty Images
Швёнтек появилась в сиреневом платье в королевской ложе Центрального корта Уимблдона. Далее по традиции Швёнтек предстоит посетить торжественный бал и станцевать с победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Отметим, что Швёнтек стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма. Отметим, что представительница Польши стала третьей теннисисткой в Открытую эру, выигравшей все свои первые шесть финалов турниров «Большого шлема».
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