Ник Кирьос раскритиковал текущее состояние мужского тенниса, назвав его скучным

Австралиец Ник Кирьос критически высказался о текущем состоянии тенниса в мужском одиночном разряде и назвал его скучным.
«Сейчас теннис довольно скучный, если честно. Соперничества не так много. Я смотрел, разбирал и комментировал матчи. Уровень игры потрясающий, но соперничества и азарта больше в женском теннисе.
Эмма Радукану против Арины Соболенко — потрясающий матч, Аманда Анисимова против Соболенко тоже. В этих матчах было больше ожесточённой борьбы и соперничества, чем в мужском, поэтому мы и смотрим спорт», — приводит слова Кирьоса TNT Sports.
В финале Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде сыграют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас. Он начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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