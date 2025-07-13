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Ник Кирьос раскритиковал текущее состояние мужского тенниса, назвав его скучным

Ник Кирьос раскритиковал текущее состояние мужского тенниса, назвав его скучным
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Австралиец Ник Кирьос критически высказался о текущем состоянии тенниса в мужском одиночном разряде и назвал его скучным.

«Сейчас теннис довольно скучный, если честно. Соперничества не так много. Я смотрел, разбирал и комментировал матчи. Уровень игры потрясающий, но соперничества и азарта больше в женском теннисе.

Эмма Радукану против Арины Соболенко — потрясающий матч, Аманда Анисимова против Соболенко тоже. В этих матчах было больше ожесточённой борьбы и соперничества, чем в мужском, поэтому мы и смотрим спорт», — приводит слова Кирьоса TNT Sports.

В финале Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде сыграют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер рейтинга испанец Карлос Алькарас. Он начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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