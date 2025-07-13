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Джейми Маррей заявил, что недоволен временем начала мужского финала Уимблдона-2025

Джейми Маррей заявил, что недоволен временем начала мужского финала Уимблдона-2025
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Джейми Маррей выразил обеспокоенность по поводу времени финала Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Традиционно мужской финал Уимблдона начинается в 14:00 по местному времени. Сегодня, 13 июля, игра стартует в 16:00 по времени Лондона.

«Это серьёзное изменение. Думаю, было бы печально, если бы им пришлось остановить матч, чтобы, например, закрыть крышу из-за света и прочих проблем. Нехорошо, что я про это думаю, но надеюсь, что этого не произойдёт», — приводит слова Маррея Daily Express.

Сетка Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде
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