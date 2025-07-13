Кирьос — о Швёнтек: величайшая теннисистка. Она добилась теннисного бессмертия

Австралийский теннисист бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос восхитился победой Иги Швёнтек на Уимблдоне-2025. В решающем матче турнира она одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0.

«Это тот момент, когда ты понимаешь, что достиг вершины в спорте. Она выиграла Уимблдон, она многократная чемпионка турниров «Большого шлема», добилась теннисного бессмертия, является одной из величайших теннисисток этого поколения и всё ещё находится в расцвете сил.

Мы являемся свидетелями выступления одной из величайших представительниц женского сообщества. Она продемонстрировала доминирующее выступление. Она может стать лучшей среди лидеров женского тенниса. На данный момент лучшие — Гауфф, Соболенко и Ига. Но именно Швёнтек я поставлю на первое место в борьбе за титул US Open», — сказал Кирьос в эфире TNT Sports.