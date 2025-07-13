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Кирьос — о Швёнтек: величайшая теннисистка. Она добилась теннисного бессмертия

Кирьос — о Швёнтек: величайшая теннисистка. Она добилась теннисного бессмертия
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Австралийский теннисист бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос восхитился победой Иги Швёнтек на Уимблдоне-2025. В решающем матче турнира она одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Это тот момент, когда ты понимаешь, что достиг вершины в спорте. Она выиграла Уимблдон, она многократная чемпионка турниров «Большого шлема», добилась теннисного бессмертия, является одной из величайших теннисисток этого поколения и всё ещё находится в расцвете сил.

Мы являемся свидетелями выступления одной из величайших представительниц женского сообщества. Она продемонстрировала доминирующее выступление. Она может стать лучшей среди лидеров женского тенниса. На данный момент лучшие — Гауфф, Соболенко и Ига. Но именно Швёнтек я поставлю на первое место в борьбе за титул US Open», — сказал Кирьос в эфире TNT Sports.

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