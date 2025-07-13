Санторо: странно, когда Синнер теряет концентрацию. Кажется, что он становится человеком

Бывший французский теннисист, а ныне эксперт Фабрис Санторо заявил, что его не впечатляет стабильная и уверенная игра от первой ракетки мира Янника Синнера, а удивляют моменты, когда итальянец теряет концентрацию.

Сегодня, 13 июля, Синнер сыграет против второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2025. Начало матча Синнер — Алькарас запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

«Знаете, когда Янник Синнер сейчас играет очень хорошо, я не впечатлён. Думаю, это нормально, потому что, по сути, он потрясающе выступает в течение всего года. Меня удивляет, когда он теряет фокус на 10-15 минут, например, в начале третьего сета полуфинала против Джоковича. Мне кажется, это странно. Создаётся впечатление, что он снова становится человеком. Но то, что он показал за 15 дней «Ролан Гаррос» и здесь, на Уимблдоне, – это просто за гранью возможного. Да, есть трудности, с которыми он столкнулся в лице Григора Димитрова, но с точки зрения цели, того, что он делает месяцами, это феноменально. Он обыграл Джоковича пять раз подряд на всех покрытиях. Это огромное достижение», — приводит слова Санторо We love tennis.