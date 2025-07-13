16-летний Иван Иванов стал победителем юниорского Уимблдона-2025

16-летний болгарский теннисист Иван Иванов обыграл американца Ронита Карки в финале юниорского Уимблдона-2025 в одиночном разряде.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 59 минут.

За матч Иванов выполнил шесть эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Карки одна подача навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

По ходу турнира Иванов во втором круге обыграл россиянина Егора Плешивцева.

В 2024 году чемпионом юниорского Уимблдона стал норвежец Николай Будков Кьер, обыгравший в финале Меса Рёттгеринга из Нидерландов.