Джон Макинрой призвал запретить игрокам слушать музыку перед выходом на корт

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой заявил, что на Уимблдоне финалистам следует запретить слушать музыку перед выходом на корт. Во время трансляции женского финала Уимблдона-2025 он заметил, что обе девушки перед выходом на корт носили наушники.

«Им не должны позволять носить наушники. Нужно заставить их наслаждаться моментом, а не слушать музыку. Давайте, дамы!» — приводит слова Макинроя Tennis 365.

В финале Уимблдона-2025 польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0. Швёнтек стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.