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Джон Макинрой призвал запретить игрокам слушать музыку перед выходом на корт

Джон Макинрой призвал запретить игрокам слушать музыку перед выходом на корт
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой заявил, что на Уимблдоне финалистам следует запретить слушать музыку перед выходом на корт. Во время трансляции женского финала Уимблдона-2025 он заметил, что обе девушки перед выходом на корт носили наушники.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Им не должны позволять носить наушники. Нужно заставить их наслаждаться моментом, а не слушать музыку. Давайте, дамы!» — приводит слова Макинроя Tennis 365.

В финале Уимблдона-2025 польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0. Швёнтек стала первой спортсменкой в Открытой эре, которой удалось победить в финале Уимблдона, не отдав при этом сопернице ни одного гейма.

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