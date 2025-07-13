Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс стали чемпионками Уимблдона-2025 в паре

Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс из Бельгии выиграла парный Уимблдон-2025. В решающем матче они победили дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. В её рамках Кудерметова и Мертенс четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Остапенко и Шувэй два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Матчи на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Прошлогодними победителями соревнований в женском парном разряде являются чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд.