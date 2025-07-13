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Вероника Кудерметова/ Элисе Мертенс — Елена Остапенко/ Се Шувэй, результат матча 13 июля, счёт 2:1, финал Уимблдона-2025 в паре

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс стали чемпионками Уимблдона-2025 в паре
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Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс из Бельгии выиграла парный Уимблдон-2025. В решающем матче они победили дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. В её рамках Кудерметова и Мертенс четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Остапенко и Шувэй два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Матчи на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Прошлогодними победителями соревнований в женском парном разряде являются чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд.

Календарь женского парного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского парного турнира Уимблдона-2025
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