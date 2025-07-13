Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс стали чемпионками Уимблдона-2025 в паре
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Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс из Бельгии выиграла парный Уимблдон-2025. В решающем матче они победили дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|2
|4
|
|6
|6
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. В её рамках Кудерметова и Мертенс четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Остапенко и Шувэй два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Матчи на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Прошлогодними победителями соревнований в женском парном разряде являются чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд.
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