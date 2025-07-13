Кудерметова стала первой с 2020 года россиянкой, победившей на турнире «Большого шлема»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс завоевали титул на Уимблдоне-2025 в парном разряде. В решающем матче они победили дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Вероника Кудерметова впервые в карьере завоевала трофей на турнире «Большого шлема». Последней россиянкой, побеждавшей на мэйджоре, была Вера Звонарёва в 2020 году. Тогда на US Open она стала чемпионкой в парном разряде с немкой Лаурой Зигемунд.

По итогам Уимблдона-2025 Кудерметова поднимется с 11-й на пятую строчку в парном рейтинге WTA. Её лучшая позиция — вторая.