Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема» в паре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в карьере стала чемпионкой турнира «Большого шлема». В женском парном разряде на Уимблдоне-2025 она победила вместе с представительницей Бельгии Элисе Мертенс. В решающем матче они обыграли дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Последней россиянкой, побеждавшей на мэйджоре, была Вера Звонарёва в 2020 году. Тогда на US Open она стала чемпионкой в парном разряде с немкой Лаурой Зигемунд.

По итогам Уимблдона-2025 Кудерметова поднимется с 11-й на пятую строчку в парном рейтинге WTA. Её лучшая позиция — вторая.