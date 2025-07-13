Ольховский назвал великолепным результатом победу Кудерметовой в паре на Уимблдоне

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский оценил титул российской теннисистки Вероники Кудерметовой в парном разряде Уимблдона-2025 в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс.

«Победа Вероники Кудерметовой в парном разряде на Уимблдоне — это великолепный результат. Естественно, я очень рад! Девчонки — молодцы! В решающем сете проигрывали 2:4, но выиграли 6:4. Вероника сыграла очень уверенно и качественно.

В целом у наших спортсменов на Уимблдоне хорошие результаты. Хачанов и три девушки в одиночке дошли до четвертьфинала. Плюс ко всему в парном разряде у нас есть победительница. Я считаю, что они выступили очень достойно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.