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Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс получили трофей чемпионок Уимблдона-2025 в паре

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс получили трофей чемпионок Уимблдона-2025 в паре
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Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс получила трофей за победу на Уимблдоне-2025 в женском парном разряде. В решающем матче они победили дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

Вероника Кудерметова стала первой с 2020 года россиянкой, победившей на турнире «Большого шлема». Последней побеждавшей на мэйджоре была Вера Звонарёва в 2020 году. Тогда на US Open она стала чемпионкой в парном разряде с немкой Лаурой Зигемунд. Для Вероники титул на Уимблдоне стал дебютным на турнирах «Большого шлема», девятым трофеем в карьере и первым в сезоне.

По итогам Уимблдона-2025 Кудерметова поднимется с 11-й на пятую строчку в парном рейтинге WTA. Её лучшая позиция — вторая.

Календарь женского парного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского парного турнира Уимблдона-2025
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