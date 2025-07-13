Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс получили трофей чемпионок Уимблдона-2025 в паре

Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс получила трофей за победу на Уимблдоне-2025 в женском парном разряде. В решающем матче они победили дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Вероника Кудерметова стала первой с 2020 года россиянкой, победившей на турнире «Большого шлема». Последней побеждавшей на мэйджоре была Вера Звонарёва в 2020 году. Тогда на US Open она стала чемпионкой в парном разряде с немкой Лаурой Зигемунд. Для Вероники титул на Уимблдоне стал дебютным на турнирах «Большого шлема», девятым трофеем в карьере и первым в сезоне.

По итогам Уимблдона-2025 Кудерметова поднимется с 11-й на пятую строчку в парном рейтинге WTA. Её лучшая позиция — вторая.