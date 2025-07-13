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Селиваненко прокомментировал победу Кудерметовой на Уимблдоне в парном разряде

Селиваненко прокомментировал победу Кудерметовой на Уимблдоне в парном разряде
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянки Вероники Кудерметовой на Уимблдоне-2025 в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс. В решающем матче они победили пару Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

«Увлекательный и зрелищный матч, державший всех в напряжении до последнего розыгрыша. Для Вероники это долгожданная и заслуженная победа на турнире «Большого шлема» после упущенного несколько лет назад финала с матчбола», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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