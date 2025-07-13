Селиваненко прокомментировал победу Кудерметовой на Уимблдоне в парном разряде

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянки Вероники Кудерметовой на Уимблдоне-2025 в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс. В решающем матче они победили пару Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

«Увлекательный и зрелищный матч, державший всех в напряжении до последнего розыгрыша. Для Вероники это долгожданная и заслуженная победа на турнире «Большого шлема» после упущенного несколько лет назад финала с матчбола», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.