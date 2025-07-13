Стала известна сетка турнира WTA-250 в Гамбурге, где сыграет Екатерина Александрова
Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 14 по 20 июля. Первой сеяной является 17-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова. В первом круге она поборется с соперницей из квалификации.
Теннис. Турнир WTA-250 в Гамбурге (Германия). Матчи первого круга (частично):
- Екатерина Александрова (Россия, 1) — победительница квалификации (Q);
- Ева Лис (Германия, 4) — Лейре Ромеро Гормас (Испания);
- Лоис Буассон (Франция, 5) — Юлия Грабер (Австрия);
- Виктория Томова (Болгария) — Татьяна Мария (Германия, 3);
- Юле Нимайер (Германия) — Даяна Ястремская (Украина, 2).
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