Стала известна сетка турнира WTA-250 в Гамбурге, где сыграет Екатерина Александрова

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 14 по 20 июля. Первой сеяной является 17-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова. В первом круге она поборется с соперницей из квалификации.

Теннис. Турнир WTA-250 в Гамбурге (Германия). Матчи первого круга (частично):