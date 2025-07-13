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Стала известна сетка турнира WTA-250 в Гамбурге, где сыграет Екатерина Александрова

Стала известна сетка турнира WTA-250 в Гамбурге, где сыграет Екатерина Александрова
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 14 по 20 июля. Первой сеяной является 17-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова. В первом круге она поборется с соперницей из квалификации.

Теннис. Турнир WTA-250 в Гамбурге (Германия). Матчи первого круга (частично):

  • Екатерина Александрова (Россия, 1) — победительница квалификации (Q);
  • Ева Лис (Германия, 4) — Лейре Ромеро Гормас (Испания);
  • Лоис Буассон (Франция, 5) — Юлия Грабер (Австрия);
  • Виктория Томова (Болгария) — Татьяна Мария (Германия, 3);
  • Юле Нимайер (Германия) — Даяна Ястремская (Украина, 2).
Календарь турнира WTA-250 в Гамбурге (ж)
Сетка турнира WTA-250 в Гамбурге (ж)
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