Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми пришли на финал Уимблдона-2025 Синнер — Алькарас

Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой стали гостями мужского финала Уимблдона-2025. В матче за титул встречаются лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер – Карлос Алькарас. Счёт личных встреч в официальных матчах 9-4 в пользу Алькараса (1-0 на траве в пользу Синнера).

На финале присутствуют десятки знаменитостей, а также легендарных теннисистов. Рядом с представителями королевской семьи сидят чемпионы Уимблдона австралиец Ллейтон Хьюитт и американец Андре Агасси.