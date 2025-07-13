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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми пришли на финал Уимблдона-2025 Синнер — Алькарас

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми пришли на финал Уимблдона-2025 Синнер — Алькарас
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Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой стали гостями мужского финала Уимблдона-2025. В матче за титул встречаются лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер – Карлос Алькарас. Счёт личных встреч в официальных матчах 9-4 в пользу Алькараса (1-0 на траве в пользу Синнера).

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
4
6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

На финале присутствуют десятки знаменитостей, а также легендарных теннисистов. Рядом с представителями королевской семьи сидят чемпионы Уимблдона австралиец Ллейтон Хьюитт и американец Андре Агасси.

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