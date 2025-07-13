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Стала известна сетка турнира WTA-250 в Яссах, где выступят Аванесян, Грачёва и Севастова

Стала известна сетка турнира WTA-250 в Яссах, где выступят Аванесян, Грачёва и Севастова
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния), который пройдёт с 14 по 20 июля. Первой сеяной является 49-я ракетка мира из Армении Элина Аванесян. В первом круге соревнований она сыграет с Андреей Присэкариу из Румынии.

Теннис. Турнир WTA-250 в Яссах (Румыния). Матчи первого круга (частично):

  • Элина Аванесян (Армения, 1) — Андрея Присэкариу (Румыния, WС);
  • Сорана Кырстя (Румыния) - Михаэла Бузэрнеску (Румыния, SR);
  • Ана Богдан (Румыния, WC) — Варвара Грачёва (Франция, 5);
  • Симона Вальтерт (Швейцария) — Анастасия Севастова (Латвия, SR);
  • Ирина Шиманович (Беларусь) — Майя Хвалинска (Польша);
  • Яна Фетт (Хорватия) — Вероника Эрьявец (Словения);
  • Жаклин Кристиан (Румыния, 2) — победительница квалификации (Q).

Действующей чемпионкой турнира в Яссах является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла Элину Аванесян со счётом 5:7, 7:5, 4:0 (отказ).

Календарь турнира WTA-250 в Яссах
Сетка турнира WTA-250 в Яссах
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