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Янник Синнер — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет в финале Уимблдона-2025

Янник Синнер — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет в финале Уимблдона-2025
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Сегодня, 13 июля, проходит финальный матч на Уимблдоне-2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул играют лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

Первый сет матча остался за Алькарасом со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер – Карлос Алькарас.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 2
6 		4 3
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Счёт личных встреч в официальных матчах — 8-4 в пользу Алькараса (1-0 на траве в пользу Синнера). Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.

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