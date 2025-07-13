«Даже немного заплакала». Вероника Кудерметова высказалась о победе на Уимблдоне в паре
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу на Уимблдоне-2025 в женском парном разряде. В дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс Вероника в финале победила пару Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
«На данный момент, я имею в виду себя, прямо сейчас, не чувствую, что я чемпионка Уимблдона в парном разряде. Может быть, вечером или завтра осознаю это. Когда матч закончился, я была очень эмоциональна. Даже немного заплакала, но потом увидела Элисе. Она плакала, так что хорошо, мне нужно сдержать свои эмоции!» — приводит слова Кудерметовой официальный сайт WTA.
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