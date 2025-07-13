«Даже немного заплакала». Вероника Кудерметова высказалась о победе на Уимблдоне в паре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу на Уимблдоне-2025 в женском парном разряде. В дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс Вероника в финале победила пару Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

«На данный момент, я имею в виду себя, прямо сейчас, не чувствую, что я чемпионка Уимблдона в парном разряде. Может быть, вечером или завтра осознаю это. Когда матч закончился, я была очень эмоциональна. Даже немного заплакала, но потом увидела Элисе. Она плакала, так что хорошо, мне нужно сдержать свои эмоции!» — приводит слова Кудерметовой официальный сайт WTA.