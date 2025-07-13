Британская пресса ярко отреагировала на историческое поражение Анисимовой на Уимблдоне

Британская пресса отреагировала на финал Уимблдона-2025, в котором полька Ига Швёнтек разгромила американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
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Daily Mail: «Худшее поражение в финале за 114 лет. Американка была так нервозна, что едва могла попасть по мячу, и проиграла менее чем за час. Штеффи Граф была безжалостной соперницей, и Швёнтек – её наследница в этом плане: польская теннисистка была беспощадна и превратила поражение в унижение. Наши соболезнования в первую очередь 23-летней девушке, пережившей этот кошмар, но что сказать о бедных зрителях на Центральном корте. Они заплатили до £ 315 за билет ради 56 минут игры».
The Guardian: «Пока ошибки Анисимовой множились, а зрители проливали слёзы, Швёнтек не оставила ей ни шанса».
The Sun: «Всё кончено. Ига Швёнтек получила рекордные £ 3 млн призовых на Уимблдоне после унизительного разгрома Аманды Анисимовой. Это было самое позорное выступление в Открытой эре на этой знаменитой арене. Билеты стоили около £ 315, и, учитывая доминирование Швёнтек и ужасную игру Анисимовой, это не было хорошим соотношением цены и качества».
- 13 июля 2025
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