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Британская пресса ярко отреагировала на историческое поражение Анисимовой на Уимблдоне

Британская пресса ярко отреагировала на историческое поражение Анисимовой на Уимблдоне
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Британская пресса отреагировала на финал Уимблдона-2025, в котором полька Ига Швёнтек разгромила американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Daily Mail: «Худшее поражение в финале за 114 лет. Американка была так нервозна, что едва могла попасть по мячу, и проиграла менее чем за час. Штеффи Граф была безжалостной соперницей, и Швёнтек – её наследница в этом плане: польская теннисистка была беспощадна и превратила поражение в унижение. Наши соболезнования в первую очередь 23-летней девушке, пережившей этот кошмар, но что сказать о бедных зрителях на Центральном корте. Они заплатили до £ 315 за билет ради 56 минут игры».

The Guardian: «Пока ошибки Анисимовой множились, а зрители проливали слёзы, Швёнтек не оставила ей ни шанса».

The Sun: «Всё кончено. Ига Швёнтек получила рекордные £ 3 млн призовых на Уимблдоне после унизительного разгрома Аманды Анисимовой. Это было самое позорное выступление в Открытой эре на этой знаменитой арене. Билеты стоили около £ 315, и, учитывая доминирование Швёнтек и ужасную игру Анисимовой, это не было хорошим соотношением цены и качества».

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