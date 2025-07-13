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«Энергии недостаточно». Кудерметова — о поражении в первом сете в финале Уимблдона в паре

«Энергии недостаточно». Кудерметова — о поражении в первом сете в финале Уимблдона в паре
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила, о чём они с Элисе Мертенс из Бельгии говорили после первого сета в финале Уимблдона-2025. В решающем матче они победили пару Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

«Сказала Элисе, что считаю, что мы хорошо играем, но энергии недостаточно. Что нам надо бить по мячу, показать им, что мы в игре, что мы стараемся сделать всё возможное. Думаю, это было ключевым, потому что соперницы тоже очень хорошо играли, матч был равным. Может, мы очень сильно хотели и старались показать свою энергию, это было главным. Потому что в плане тенниса и мы, и они играли очень хорошо», — сказала Кудерметова на пресс-конференции.

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