«Энергии недостаточно». Кудерметова — о поражении в первом сете в финале Уимблдона в паре
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила, о чём они с Элисе Мертенс из Бельгии говорили после первого сета в финале Уимблдона-2025. В решающем матче они победили пару Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
«Сказала Элисе, что считаю, что мы хорошо играем, но энергии недостаточно. Что нам надо бить по мячу, показать им, что мы в игре, что мы стараемся сделать всё возможное. Думаю, это было ключевым, потому что соперницы тоже очень хорошо играли, матч был равным. Может, мы очень сильно хотели и старались показать свою энергию, это было главным. Потому что в плане тенниса и мы, и они играли очень хорошо», — сказала Кудерметова на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2025
-
20:10
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
19:38
-
19:31
-
19:05
-
19:02
-
18:55
-
18:52
-
18:33
-
18:17
-
18:11
-
18:05
-
17:59
-
17:48
-
17:32
-
17:29
-
17:22
-
17:10
-
16:54
-
16:47
-
16:34
-
16:33
-
16:24
-
16:22
-
15:57
-
15:56
-
15:43
-
15:37
-
15:36
-
15:29
-
14:35
-
14:00
-
13:52