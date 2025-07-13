«Энергии недостаточно». Кудерметова — о поражении в первом сете в финале Уимблдона в паре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила, о чём они с Элисе Мертенс из Бельгии говорили после первого сета в финале Уимблдона-2025. В решающем матче они победили пару Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

«Сказала Элисе, что считаю, что мы хорошо играем, но энергии недостаточно. Что нам надо бить по мячу, показать им, что мы в игре, что мы стараемся сделать всё возможное. Думаю, это было ключевым, потому что соперницы тоже очень хорошо играли, матч был равным. Может, мы очень сильно хотели и старались показать свою энергию, это было главным. Потому что в плане тенниса и мы, и они играли очень хорошо», — сказала Кудерметова на пресс-конференции.