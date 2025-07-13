Янник Синнер — Карлос Алькарас: итальянец выиграл второй сет в финале Уимблдона-2025
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Сегодня, 13 июля, проходит финальный матч на Уимблдоне-2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул встречаются лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.
Второй сет матча остался за Синнером со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер – Карлос Алькарас.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
1 : 1
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|4
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|6
|2
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|4
|3
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Счёт личных встреч в официальных матчах — 8-4 в пользу Алькараса (1-0 на траве в пользу Синнера). Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.
Комментарии
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