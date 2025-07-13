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«Вишенка на торте». Мертенс ответила, каково выиграть Уимблдон в паре с Кудерметовой

«Вишенка на торте». Мертенс ответила, каково выиграть Уимблдон в паре с Кудерметовой
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс ответила, каково выиграть Уимблдон в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Девушки стали чемпионками, победив дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

«Это нечто особенное. Я очень рада, что мы вместе. Мы уже раньше играли вместе, у нас были отличные результаты, это наш пятый турнир. Мы с первого матча здесь чувствовали, что являемся хорошей командой, можем доверять друг другу и расти вместе. А титул – это вишенка на торте», — сказала Мертенс на пресс-конференции.

По итогам Уимблдона-2025 Кудерметова поднимется с 11-й на пятую строчку в парном рейтинге WTA. Её лучшая позиция — вторая.

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