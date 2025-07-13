«Вишенка на торте». Мертенс ответила, каково выиграть Уимблдон в паре с Кудерметовой
Поделиться
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс ответила, каково выиграть Уимблдон в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Девушки стали чемпионками, победив дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
«Это нечто особенное. Я очень рада, что мы вместе. Мы уже раньше играли вместе, у нас были отличные результаты, это наш пятый турнир. Мы с первого матча здесь чувствовали, что являемся хорошей командой, можем доверять друг другу и расти вместе. А титул – это вишенка на торте», — сказала Мертенс на пресс-конференции.
По итогам Уимблдона-2025 Кудерметова поднимется с 11-й на пятую строчку в парном рейтинге WTA. Её лучшая позиция — вторая.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2025
-
20:10
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
19:38
-
19:31
-
19:05
-
19:02
-
18:55
-
18:52
-
18:33
-
18:17
-
18:11
-
18:05
-
17:59
-
17:48
-
17:32
-
17:29
-
17:22
-
17:10
-
16:54
-
16:47
-
16:34
-
16:33
-
16:24
-
16:22
-
15:57
-
15:56
-
15:43
-
15:37
-
15:36
-
15:29
-
14:35
-
14:00
-
13:52