«Когда начался Уимблдон, сказала: может, это наш шанс?» Кудерметова — о цели выиграть ТБШ

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила, была ли у неё цель выиграть Уимблдон. В дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс Вероника в финале победила пару Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

— Титул для вас обеих был реальной целью?

— Моей целью было выиграть «Шлем», но не ожидала, что выиграю этот. Мы с Элисе играли на «Ролан Гаррос», против Эррани и Жасмин, и в итоге они выиграли турнир. Когда начался Уимблдон, я сказала: ладно, может, это наш шанс? Я буду стараться делать всё возможное, и посмотрим, — сказала Кудерметова на пресс-конференции.