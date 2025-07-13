«Когда начался Уимблдон, сказала: может, это наш шанс?» Кудерметова — о цели выиграть ТБШ
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила, была ли у неё цель выиграть Уимблдон. В дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс Вероника в финале победила пару Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
— Титул для вас обеих был реальной целью?
— Моей целью было выиграть «Шлем», но не ожидала, что выиграю этот. Мы с Элисе играли на «Ролан Гаррос», против Эррани и Жасмин, и в итоге они выиграли турнир. Когда начался Уимблдон, я сказала: ладно, может, это наш шанс? Я буду стараться делать всё возможное, и посмотрим, — сказала Кудерметова на пресс-конференции.
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