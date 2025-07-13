Янник Синнер — Карлос Алькарас: итальянец в сете от победы в финале Уимблдона-2025

Сегодня, 13 июля, проходит финальный матч на Уимблдоне-2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул встречаются лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. Второй сет матча остался за Синнером со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Янник Синнер – Карлос Алькарас.

Счёт личных встреч в официальных матчах — 8-4 в пользу Алькараса (1-0 на траве в пользу Синнера). Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.